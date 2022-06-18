Товары и грузы, попавшие под санкции, не могут перевозиться по территории Евросоюза.

Литва с 18 июня прекращает транзит подсанкционных грузов между Калининградской областью и основной территорией РФ.

Как сообщает BBC, литовская железнодорожная компания LTG Cargo получила соответствующие разъяснения Европейской комиссии.

Согласно им, товары и грузы, которые попали под санкции, не могут перевозиться по территории Евросоюза, даже если идут транзитом с одной территории РФ на другую.

Губернатор Калининградской области РФ Антон Алиханов заявил, что будет требовать объяснений от Еврокомиссии.

Он отметил, что по предварительным оценкам, запрет коснется 40-50% номенклатуры товаров, перевозимых между Калининградской областью и остальной частью России.

Этот запрет приведет к дополнительным расходам и необходимости поиска дополнительных судов, которые будут курсировать между Усть-Лугой в Ленинградской области и портами Калининградской области.

Как сообщал УНИАН, в начале июня Совет Евросоюза официально утвердил шестой пакет санкций против России. Ограничительные меры введены против 18 компаний и 65 человек, которые так или иначе причастны к российской агрессии против Украины.

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