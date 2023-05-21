В Госдуме РФ заявили, что Польша "существует как государство только благодаря России".

В Госдуме России выдали очередное обиженное нытье. В этот раз досталось Польше - от нее требуют отдать часть своих территорий и компенсировать $750 миллиардов, вроде как потраченных на ее развитие "советским народом".

"Гениальную" инициативу опубликовал в Telegram глава Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин. Он заявил, что Польша "предала историческую пам'ять" и существует как государство только благодаря России:

"Треть нынешних польских территорий — районы с развитой инфраструктурой, промышленными предприятиями, а также богатые природными ресурсами — вошли в её состав после Второй мировой войны только благодаря нашей стране. В послевоенное время советский народ, отрывая от себя, потратил на восстановление и развитие Польши по сегодняшним оценкам более 750 млрд долларов (построено свыше 800 объектов промышленности, энергетики, транспорта)".

При этом, исходя из логики Володина, эти потраченные "советским народом" миллиарды Польша должна вернуть именно России.

"Польша должна вернуть приобретённые по итогам Второй мировой войны территории и возместить нашей стране средства, потраченные на неё в военные и послевоенные годы", - заявил он.

Также Володин заявил, что в понедельник Госдума рассмотрит ворос запрета транзита польских фур по территории России. Он заявил, что издержки Польши в этом случае могут составить порядка 8,5 млрд евроа также пострадают около 2 тысяч польских транспортных компаний.

Это не первое гениальное заявление главы Госдумы РФ

Ранее Володин заявлял, что Украины не существует, ее захватили США и НАТО. А на мирные переговоры Киев не идет потому, что ему не разрешает Америка.

А после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента РФ владимира Путина, спикер Госдумы обиделся и призвал законодательно запретить любую деятельность МУС на российской территории.

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