Минобороны РФ приняло решение снизить требования ВВК для приема на службу в армию.

Россия может бросить на войну с Украиной солдат с плоскостопием. Как отметил депутата Госдумы РФ Виктор Соболев, это не то заболевание, которое РФ должна трактовать как серьезную причину для непрохождения военно-врачебной комиссии (ВВК).

Об этом Соболев предупреждал на фоне "инициативного" предложения Минобороны России снизить требования к здоровью военнообязанных с учетом опыта "СВО". Об этом говорится в тексте документа проекта закона, представленного на федеральном портале РФ.

В частности, правки хотят внести в Положение о военно-врачебной экспертизе.

Видео дня

"Разработка проекта постановления обусловлена необходимостью совершенствования организации проведения медицинского освидетельствования граждан, имеющих заболевания, не оказывающие существенного влияния на способность исполнять обязанности военной службы, в том числе с учетом опыта специальной военной операции", - считает Минобороны РФ.

При этом в документе не уточняется, какие именно заболевания в РФ определят "допустимыми" для прохождения службы и "поездки" на фронт.

Вместе с тем в сентябре 2023 года член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев заявлял, что в России чрезмерно завышены требования для прохождения ВВК. По его словам, во времена его молодости, при получении образования в военном училище, таких поблажек не было.

"Сейчас плоскостопие считается заболеванием, при котором человек не годен к военной службе. Это, безусловно, будет изменяться в сторону уменьшения таких заболеваний, которые совершенно не вредят исполнению служебных обязанностей", - заявлял Соболев в интервью URA.RU.

Путин вновь расширил численность армии РФ

Как известно, 1 декабря лидер РФ Владимир Путин указом постановил увеличить численность ВС РФ до 2,209 миллиона человек. При этом количество военнослужащих должно составлять не менее 1,32 миллиона человек, что на 170 тысяч больше, нежели диктатор "задекларировал" в прошлом аналогичном указе (документ был подписан в августе 2022 года).

Вас также могут заинтересовать новости: