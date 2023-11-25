В то же время неизвестно, протянет ли столько российская экономика, ведь поставив страну на военные рельсы, руководство РФ фактически разрушает ее экономику в целом.

Россия готовится вести затяжную войну еще 2-3 или даже до 10-15 лет. Президент РФ Владимир Путин хочет разделить Украину по "корейскому сценарию".

"Она (Россия, - УНИАН) просто будет продолжать бить по Украине, пока та не сломается. Они рассчитывают на то, что Запад рано или поздно не выдержит и тогда произойдет что-то вроде "Корейского сценария". Конфликт заморозят, создадут границу, которая будет разделять Восточную Украину, или Новороссию, и Украину - вот чего они стремятся и на что надеются", - рассказал в интервью в эфире "Эспрессо" британский военный эксперт, полковник армии Великобритании в отставке Глен Грант

По его словам, мобилизация в РФ проходит медленно, чтобы не создавать хаос в Москве и Санкт-Петербурге. На остальной территории страны этот процесс продолжается постоянно. Кроме того, улучшается способность доставлять оружие на линию фронта. Грант добавил, что россияне довольно успешно изготавливают средства радиоэлектронной борьбы, о чем год назад могли только мечтать. Однако в то же время страна-агрессорка приближается к перекрестку, где с одной стороны растет оборонка, а с другой - падает экономика.

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"В определенном смысле хорошо, что в российском Генштабе находятся не очень светлые головы. Они умны в своей конкретной специальности, но определенно не в стратегическом мышлении. Вполне возможно, что, поставив страну на военные рельсы, они фактически разрушают ее экономику в целом. Мы знаем, что состояние экономики в России во многих сферах оставляет желать лучшего. Например, некоторые авиакомпании находятся на грани краха, потому что они не могут получить запчасти и поддерживать самолеты в хорошем состоянии в воздухе. Это является отражением некоторых сфер в экономике. И если уже авиакомпании не выдерживают, то другие сегменты точно должны быть близки к коллапсу", - пояснил эксперт.

Также, по мнению Гранта, Китай, похоже, может несколько отступить от России. В частности, из последних разговоров кажется, что китайцы осознают, что их будущее связано с экономикой Запада, но не РФ.

"Нет такой экономики России, которая помогла бы Китаю. Если Китай будет полагаться на Россию, он вылетит в трубу. Китайцы полагаются на Европейский Союз и США, и именно здесь их деньги, инвестиции и рынки. Китай не может выжить без рынков Европейского Союза и США.Точно найдутся люди, которые скажут об этом китайскому правительству: "Эй, эй, остановитесь, вы слишком далеко зашли. А что мы получаем от России? Старое военное оборудование? Нет, спасибо, нам такого не надо". Итак, происходят вещи, которые в долгосрочной перспективе могут сработать против России", - подытожил британский военный.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал Генштаб, российские захватчики вели наступательные и штурмовые действия на нескольких направлениях, ситуация на фронте остается сложной. За прошедшие сутки, 24 ноября, произошло 74 боевых столкновения.

При этом потери России в войне против Украины достигли уже 323 760 человек.

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