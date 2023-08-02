Один из бойцов сообщил, что россияне уже дважды пытались вернуть контроль над населенным пунктом.

Украинские военные недавно освободили от российских солдат село Старомайорское. Населенный пункт стал символом победы возобновившегося контрнаступления Украины в направлении Мариуполя.

Его дальнейшая судьба является большой проблемой для Украины. После ожесточенных сражений почти не осталось стен, с которых украинские военные могут защищать отвоеванную территорию, что делает их с трудом достигнутые успехи уязвимыми для артиллерии России.

В понедельник непрекращающиеся артиллерийские обстрелы обрушились на руины деревни. В какой-то момент российские официальные лица даже заявили, что выгнали украинских военных из села, что Украина категорически отрицала.

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Для войск, сражавшихся за Старомайорское, состоящих из сил территориальной обороны Украины AREY из Кривого Рога и 35-го полка морской пехоты, этот бой стал последним из многих, где изнурительные потери омрачали каждые отвоеванные 100 ярдов.

"Когда вы штурмуете под вражеским обстрелом, вам негде спрятаться. Это самая трудная часть", - рассказал CNN солдат с позывным "Кривбас", который участвовал в боях за населенный пункт.

По его словам, россияне уже дважды пытались отбить деревню небольшими группами войск.

Положение Украины еще больше осложняется тем, что российские войска находятся на восточном берегу реки, откуда могут бить артиллерией. Последние достижения небольшие по своему масштабу, но они произошли после того, как официальные лица Пентагона заявили, что Украина активизировала свое многомесячное контрнаступление и задействовала резервы для боевых действий.

Есть большие надежды на ускорение наступления, но они ослаблены угрозой со стороны российской авиации и украинским истощением.

Освобождение Старомайорского - что известно

27 июля стало известно, что украинские военнослужащие отбили село Старомайорское, которое находится на Шахтерском.

30 июля спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Украины Таврического направления Валерий Шершень рассказал, что это была уникальная и нелегкая операция для ВСУ, потому что оккупанты пытались сдержать продвижение украинских бойцов.

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