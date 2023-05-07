В целом им удалось выманить у мужчины 3,6 миллионов рублей.

Телефонные мошенники по стандартной схеме с участием "сотрудника банка" выманили у начальника бригады из российской компании "Сухой", производящей боевые и гражданские самолеты, более 3 миллионов рублей.

Как пишет российский Telegram-канал Baza, 75-летнему Вячеславу Ларину, живущему в Москве, позвонили по мессенджеру и сказали, что кто-то пытается украсть его деньги.

Мошенники, представившиеся сотрудниками банка, убедили его перевести средства на подставной "резервный" счет. Тогда мужчина начал ходить по отделениям банков и снимать свои средства, чтобы отправить их на реквизиты мошенников. Так он перевел 1,5 миллиона рублей. Мошенники, увидев, что он попался на удочку, продолжили выманивать у него деньги.

Видео дня

Ларин настолько доверился мошенникам, что пригласил "сотрудника банка"домой. Сотрудник компании "Сухой" придумал секретную схему: представитель банка должен был прийти к нему и назвать кодовое слово "Хьюго". Мошенник сделал, как просил Ларин, и получил от него в руки еще один миллион наличными. Еще через несколько дней он перевел мошенникам на "резервный" счет еще несколько сотен тысяч рублей. Когда деньги закончились, мошенники перестали выходить на связь. В целом им удалось выманить у мужчины 3,6 миллионов рублей.

Мошенничество в России во время полномасштабной войны - что сообщалось

Ранее в российском городе Первоуральск пенсионерка дважды пыталась поджечь военкомат. По ее словам, ее вынудили это сделать телефонные мошенники.

Также мошенникам удалось обмануть 57-летнюю советницу российского Министерства иностранных дел, выманив у нее почти 6 миллионов рублей. Ее убедили в том, что она является фигуранткой уголовного дела, связанного с пособничеством Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: