В апреле 2022-го был осуществлен первый и единственный успешный испытательный запуск "Сармата", заявил обозреватель.

Российская межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат", которой очень гордится РФ, - по-прежнему сырой и недоработанный проект, который опасен, в первую очередь, для своих создателей, считает военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

"Ничего не меняется в заболотье диком. Как грозили всему цивилизованному миру ядерным оружием, так и продолжают грозить. Но одно дело грозить тем, что есть, а совсем другое, тем, что вызывает ряд недвусмысленных вопросов... "Сармат", - отмеьтил эксперт.

По его словам, в 2022 году Дмитрий Рогозин, который был гендиректором корпорации "Роскосмос", грозил Западу новейшей межконтинентальной баллистической ракетой "Сармат". Однако, как утверждает Коваленко, этой ракеты тогда, по сути, не было.

Видео дня

При этом эксперт заявил, что 20 апреля 2022 года был осуществлен первый успешный испытательный запуск "Сармата" с космодрома Плесецк. Но это был ее единственный запуск, после которого спустя несколько месяцев, 16 августа, был подписан государственный контракт на изготовление и поставку МБР "Сармат" в российские войска.

"В данном случае следует понимать, что "Сармат" — очень сырая и очень проблемная ракета. Так, например, первые бросковые испытания МБР "Сармат", которые планировались на 2016 год, были проведены лишь в 2018-м, а возобновились, после продолжительной паузы аж в 2020 году. Эти задержки были вызваны большим количеством технического и технологического характера проблем, возникавших в рамках создания и подготовки ракеты к испытаниям", - утверждает аналитик.

По его словам, в РФ не укладывались в сроки по обеспечению "Сарматами" ракетных комплексов "Авангард". Поэтому решили до 2027 года устанавливать "Авангард" на старые советские межконтинентальные баллистические ракеты УР-100Н УТТХ, которые не выпускаются с 1985 года. "Согласно плану поставок "Авангардов", в войска с 2019 по 2027 года будет передано в количестве 12 единиц. Но главное, все же не технические и технологические возможности россиян выпускать ракеты "Сармат", а то, что по всем требованиям они не могут их принимать в строй после нескольких лет решения проблем и всего одного успешного испытательного пуска", - утверждает Коваленко.

Например, в СССР ракеты такого типа проходили испытания на протяжении нескольких лет, прежде чем начиналось их серийное производство, проводились десятки испытательных пусков.

Эксперт считает, что Россия торопит события и стремится, как можно быстрее передать "Сармат" войскам, но пока у РФ получается "только срамиться на этой ракете".

"Срамиться, демонстрируя не только свою производственную беспомощность, но и тотальное безрассудство. Ведь не прошедшая всех стадий испытаний ракета, которая должна будет носить ядерную боевую часть, это как бомба с часовым механизмом, опасная, в первую очередь для своих создателей", - акцентировал Коваленко.

Ракеты "Сармат" - что сообщалось

Напомним, РФ намерена перевооружить свои ракетные войска комплексами "Сармат".

По данным Института изучения войны (ISW), Минобороны РФ 7 октября 2023 года отметило производство межконтинентальной баллистической ракеты, подтверждая предыдущие заявления Путина об успешных испытаниях ракеты. Это происходило в рамках продолжения информационной операции по ядерному контролю.

В подтверждение своих слов МО РФ опубликовало кадры, на которых министр обороны РФ Сергей Шойгу посещает Красноярский машиностроительный завод и следит за процессом производства межконтинентальной ракеты "Сармат".

Вас также могут заинтересовать новости: