Вместе с ним задержали двух предпринимателей, которых обвиняют в мошенничестве.

Заместителя генерального директора госкорпорации "Роскосмос" Олега Фролова арестовали из-за хищения средств при закупке оборудования для программы со создание ракеты "Сармат".

Как сообщает The Moscow Times со ссылкой на Следственный комитет РФ, задержали также двух предпринимателей. Всех трех фигурантов обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

"По версии следствия, Фролов, используя служебное положение, вступил в преступный сговор с двумя другими соучастниками преступления. В ходе выполнения контракта они похитили бюджетные средства при закупке оборудования в сумме не менее 435 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

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Фролов отвечал за государственную программу вооружений Роскосмоса, которая касалась разработки и производства новейшего вооружения России – ракет, крылатых блоков и беспилотников. Это оружие в 2018 году президент РФ Владимир Путин анонсировал как "ответ на действия США".

Одним из образцов этого вооружения является межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат", которая должна заменить ракеты "Воевода".

Ракета "Сармат"

Как писал УНИАН, в России официально поставили на боевое дежурство стратегический ракетный комплекс "Сармат". Заявление об этом сделал глава Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Юрий Борисов.

По словам военно-политического обозревателя Александра Коваленко, ракета "Сармат" совершила всего один испытательный полет еще 20 апреля 2022 года и вряд ли осуществит в ближайшее время следующие.

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