Крыши минаретов мечети отделают золотом.

В Грозном заложили капсулу под строительство мечети, которую назовут именем главы Чечни Рамзана Кадырова.

Читайте такжеЧеченские "мстители": героев Marvel в детском центре заменили на Кадырова и участников Кавказской войныКак пишет TJ, назвать мечеть в честь главы республики решили «по многочисленным просьбам местных жителей»: «Рамзан Кадыров был категорически против этой идеи, однако общественность, духовенство и соратники главы сошлись в едином мнении».

Верховный муфтий России Талгат Таджуддин заявил, что не станет возражать против идеи назвать мечеть в честь Кадырова. А министр печати Чечни Ахмед Дудаев заговорил о демократическом обществе и воли жителей, которая у них «в приоритете».

Мечеть имени Рамзана Кадырова: что известно о проекте

У мечети будет четыре минарета, окружающих основную часть здания с центральным куполом. Их крыши отделают золотом.

Мечеть будет рассчитана на две тысячи молящихся.

Сроки строительства не называют.

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Автор: УНИАН