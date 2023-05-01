Враг традиционно уверяет, что якобы атаковал военные предприятия.

Министерство обороны страны агрессора с цинизмом прокомментировала нанесенный в ночь на 1 мая массированный удар по Украине.

Российское ведомство заявляет, что якобы атаковали военные предприятия, а не жилые дома в Павлограде и энергетические объекты в двух областях.

"Сегодня ночью Вооруженными силами нанесен групповой ракетный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены. Нарушена работа предприятий, осуществлявших выпуск боеприпасов, вооружений и военной техники для украинских войск", – говорится в сообщении МО РФ.

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Ракетный удар России по Украине в ночь на 1 мая - главное

В ночь на 1 мая страна-террорист выпустила по Украине 18 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555, из которых 15 удалось сбить.

В результате обстрела была существенно повреждена сетевая инфраструктуру Днепропетровской и Херсонской областей.

Кроме того, оккупанты попали по предприятию в Житомирской области и атаковали Павлоград на Днепропетровщине, где повреждены десятки домов и известно о более чем 30 пострадавших, среди которых есть дети.

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