Сейчас известно, что пострадали более 30 человек. У людей ушибы и переломы.

В Днепропетровской области резко увеличилось количество пострадавших в результате ракетной атаки. Об этом сообщил руководитель военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак в своем Telegram-канале.

"Уже 34 пострадавших из-за ракетного удара по Павлоградскому району. Из них пятеро детей. Самой младшей девочке - всего 8 лет", - сообщил он.

По данным Лысака, у людей ушибы, переломы, резаные и рваные раны, контузии, отравления продуктами горения. Две женщины, 45 и 55 лет, находятся в реанимации. Остальные лечатся амбулаторно.

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Ракетный удар по Днепропетровщине сегодня - что известно

Сегодня ночью по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Россияне ударили по нашей стране ракетами. Украинской ПВО удалось сбили 15 из 18 запущенных вражеских ракет, однако взрывы прогремели на Днепропетровщине.

В частности, очень громко было в городе Павлоград. В городе есть разрушения, повреждено промышленное предприятие. Также вражеские ракеты повредили 19 многоэтажек, 25 частных домов, шесть заведений школьного и дошкольного образования, а также пять магазинов.

Изначально сообщалось о минимум 25 пострадавших, из которых трое - дети.

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