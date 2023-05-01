Сейчас эксперты выясняют, из чего именно был нанесен удар.

Во время ночной массовой атаки по Украине 1 мая российские оккупанты попали в промышленный объект в Житомирской области, сообщила в комментарии "Суспільне" пресс-секретарь областной военной администрации Ирина Дембицкая.

По ее словам, всего в области зафиксировали одно попадание этой ночью – вблизи одного из промышленных объектов. Сейчас эксперты выясняют, чем именно был нанесен удар.

Под утро после объявления воздушной тревоги глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко призвал жителей области в Telegram находиться в укрытиях и не снимать и не выкладывать фото и видео с работой ПВО.

Видео дня

Тревога в Житомире и области этой ночью продолжалась с 03:42 до 06:32.

Ракетный удар России по Украине в ночь на 1 мая - главное

Этой ночью российские захватчики выпустили по Украине 18 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555. Из них 15, как сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, сбили силы противовоздушной обороны Украины.

Также врагом был атакован Павлоград на Днепропетровщине. В результате атаки повреждено промышленное предприятие, десятки многоэтажек и частных домов, магазины, школы. Уже известно о более чем 30 пострадавших.

Кроме того, как сообщили в Министерстве энергетики Украины, во время ночных обстрелов оккупанты существенно повредили сетевую инфраструктуру на Днепропетровщине и Херсонщине.

Вас также могут заинтересовать новости: