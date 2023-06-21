Россия уже "в ближайшее время" поставит на боевое дежурство новейшие ядерные ракеты "Сармат", которые российская пропаганда нахваливает уже несколько лет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов.
Так, российский диктатор пообещал совершенствовать армию "с учётом новых вызовов" и "бесценного опыта", полученного в ходе полномасштабного вторжения в Украину. В этом контексте важнейшей задачей Путин назвал развитие ядерной триады, что, по его словам, гарантирует не только военную безопасность самой России, но еще и "глобальную стабильность".
"Уже около половины частей и соединений ракетных войск стратегического назначения оснащены новейшими комплексами "Ярс", проводится перевооружение войск на современные ракетные системы с гиперзвуковой боевой частью "Авангард". В ближайшее время на боевое дежурство заступят первые пусковые установки комплекса "Сармат" с новой тяжёлой ракетой, – заявил он.
Также Путин утверждает, что "в строгом соответствии с планами" идет пополнение ядерных арсеналов стратегической авиации и военно-морского флота. В частности, на боевую службу вышел фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков", вооруженный гиперзвуковыми ракетами "Циркон".
Ракетный комплекс "Сармат" – что известно
РС-28 "Сармат" — стратегический ракетный комплекс шахтного базирования пятого поколения. Оснащен тяжёлой многоступенчатой межконтинентальной баллистической ракетой. "Сармат" создавался для замены устаревших советских ракет Р-36М2 "Воевода", которые создавались в том числе украинскими предприятиями и были частично зависимы в обслуживании от украинских специалистов.
Как утверждается, "Сармат" отличается от предшественников более сложной траекторией полета, чтобы успешнее обходить противоракетную оборону. В частности заявляется, что "Сармат" способен на "орбитальную бомбардировку", которая позволяет бить по территории противника через Южный полюс Земли в обход развёрнутых батарей ПРО.