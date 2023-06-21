"Сарматы" должны заменить старые советские ракеты шахтного базирования.

Россия уже "в ближайшее время" поставит на боевое дежурство новейшие ядерные ракеты "Сармат", которые российская пропаганда нахваливает уже несколько лет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов.

Так, российский диктатор пообещал совершенствовать армию "с учётом новых вызовов" и "бесценного опыта", полученного в ходе полномасштабного вторжения в Украину. В этом контексте важнейшей задачей Путин назвал развитие ядерной триады, что, по его словам, гарантирует не только военную безопасность самой России, но еще и "глобальную стабильность".

"Уже около половины частей и соединений ракетных войск стратегического назначения оснащены новейшими комплексами "Ярс", проводится перевооружение войск на современные ракетные системы с гиперзвуковой боевой частью "Авангард". В ближайшее время на боевое дежурство заступят первые пусковые установки комплекса "Сармат" с новой тяжёлой ракетой, – заявил он.

Также Путин утверждает, что "в строгом соответствии с планами" идет пополнение ядерных арсеналов стратегической авиации и военно-морского флота. В частности, на боевую службу вышел фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков", вооруженный гиперзвуковыми ракетами "Циркон".

Ракетный комплекс "Сармат" – что известно

РС-28 "Сармат" — стратегический ракетный комплекс шахтного базирования пятого поколения. Оснащен тяжёлой многоступенчатой межконтинентальной баллистической ракетой. "Сармат" создавался для замены устаревших советских ракет Р-36М2 "Воевода", которые создавались в том числе украинскими предприятиями и были частично зависимы в обслуживании от украинских специалистов.

Как утверждается, "Сармат" отличается от предшественников более сложной траекторией полета, чтобы успешнее обходить противоракетную оборону. В частности заявляется, что "Сармат" способен на "орбитальную бомбардировку", которая позволяет бить по территории противника через Южный полюс Земли в обход развёрнутых батарей ПРО.

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