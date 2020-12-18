В подмосковном Одинцово пьяный мужчина устроил ДТП и свалил вину на 11-летнего сына.
Читайте такжеРоссийскому депутату "закрыли рот" после слов об отравлении Навального (видео)Об этом пишет Lenta.ru.
Мужчина ехал по одному из дворов на Можайском шоссе на своем автомобиле Fiat и врезался в припаркованный Mercedes.
Он сообщил в полицию, что его сын угнал машину и совершил ДТП, но просил не наказывать его.
Прибывшим на место полицейским водитель рассказал, что его сын якобы неоднократно воровал ключи от автомобиля и угонял его.
Выяснилось, что мужчина попросил мальчика взять вину на себя, объяснив, что из-за возраста ему ничего не будет.
Полиция начала проверку. По данным источника «Комсомольской правды», водителя могут лишить прав на полтора года. За ложный донос полагается штраф.
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