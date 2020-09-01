Инцидент произошел в присутствии отца пострадавшей.

В России задержали мужчину, который, будучи пьяным, нанес ранения собственной племяннице из-за сломанного ею телефона.

Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

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Инцидент произошел накануне вечером - в больницу доставили пятилетнюю девочку с травмой кисти. Позже по подозрению в нанесении телесных повреждений был задержан 47-летний дядя пострадавшей. Следствие установило, что травму он нанес топором во время совместного отдыха с ее отцом неподалеку от деревни.

"По данным следствия, 31 августа 2020 года утром девочка вместе с отцом и дядей пошла на покос в местность неподалеку от своей деревни. Однако днем пошел дождь, и взрослые, расположившись в соседнем лесу, стали употреблять спиртные напитки. Дядя дал племяннице свой мобильный телефон, с которым девочка стала играть, однако позже случайно уронила его и повредила. Пьяный мужчина, разозленный проступком ребенка, приказал девочке положить ладонь на находившийся рядом пень, после чего схватил топор и нанес им удар по кисти потерпевшей, причинив ампутацию двух пальцев. После этого злоумышленник скрылся в лесном массиве", - говорится в сообщении.

Пострадавшую привел домой пьяный отец, после чего она попала в больницу. Врачи пришили ей один палец.

Подозреваемый ночью вернулся на место происшествия, где и был задержан. Силовики открыли уголовное дело.

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Автор: Юрий Годован