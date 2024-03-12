Дочь Евгения Путина владеет 70% одного из крупнейших предприятий России по добыче угля.

Умер двоюродный брат президента РФ Владимира Путина – 90-летний Евгений Путин. По данным росСМИ, родственник российского лидера скончался на 91-м году жизни. Обстоятельства его смерти не уточняются, в то же время стало известно, что похороны прошли 10 марта. В конце февраля он отметил 90-летие в Суздале, в доме своего сына.

Брата президента называют ведущим ивановским урологом, "который ставил на ноги своих пациентов в 1970-1980 годах". Поясняется, что семья Евгения Путина жила в населенном пункте Иваново до 2002 года. После того как Владимир Путин стал президентом РФ, его родственники переехали в Москву.

Сын Евгения Путина Михаил занимает пост заместителя председателя правления "Газпрома", а дочь - Анна Цивилева - замужем за губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым. В 2018 году она получила от мужа 70% компании "Колмар" — одного из крупнейших предприятии России по добыче угля.

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Что известно о семье Владимира Путина

Согласно открытым источникам, родственники Владимира Путина занимают видное положение в разного рода бизнес-структурах. В частности, старшую дочь - Марию Путину – отождествляют с медиком-эндокринологом Марией Воронцовой - женой голландского бизнесмена Йоррита Йооста Фаассена, совладелицей компании "Номеко". Вторая дочь – Екатерина Тихонова – супруга миллиардера Кирилла Шамалова, глава фонда "Национальное интеллектуальное развитие" и компании "Иннопрактика".

Двоюродный брат президента РФ - Игорь Путин (вице-президент и член правления "Мастер-банка"), двоюродные племянники Роман Путин (председатель совета директоров ООО "Группа компаний МРТ", совладелец компании "МРТ-АВИА") и Михаил Шеломов. В 2022 году появилась информация, что двоюродная племянница Путина - Анна Цивилева — владелица крупной угледобывающей компании "Колмар", она же – супруга губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева.

Напомним, российский певец Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, провел 8 марта в колонии, куда его отправила дочь диктатора Владимира Путина - Екатерина Тихонова. Дронов был вынужден поехать в колонию, чтобы в очередной раз проявить себя как патриота преступного государства. Тихонова курирует Дронова, говорят, она успела познакомить путиниста со своим отцом.

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