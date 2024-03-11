Дронов блеванул прямо перед заключенными.

Российский певец Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, провел 8 марта в колонии. В столь отдаленные места его отправила дочь диктатора Владимира Путина - Екатерина Тихонова.

Как сообщают российские СМИ, Дронов был вынужден поехать в колонию, чтобы в очередной раз проявить себя как патриота преступного государства и "зарисоваться" перед общественностью.

Все дело в том, что Тихонова видет политическое будущее у Дронова. Поговаривают, что она уже успела познакомить путиниста со своим отцом, который развязал полномасштабную войну в Украине, а Дронов, в свою очередь, публично поддержал эти кровопролитные действия.

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"Она выступает за его активное политическое участие в будущем и даже познакомила Дронова с отцом", - пишут пропагандисты.

Также отмечается, что во время посещения колонии Дронову внезапно стало плохо.

"Он почувствовал себя плохо. Тюремные запахи, извините, спровоцировали рвоту", - поделился источник, близкий к артисту.

Напомним, ранее путинист SHAMAN "загорелся" на концерте в Крыму.

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