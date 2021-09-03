Президенты Украины якобы удовлетворяют амбиции "крайних националистов", заявил Путин.

Российский президент Владимир Путин считает, что многие поколения украинских политиков, которые якобы обещали нормализацию отношений с РФ, придя к власти, это обещание нарушают.

Об этом он заявил во время Восточного экономического форума, цитируют Новости Донбасса.

У Путина поинтересовались, пригласит ли он украинского главу Владимира Зеленского на следующий форум. На что тот ответил: "Это зависит не от России, это зависит от украинского народа – они должны определять уровень, качество результатов работы тех людей, за которых голосовали".

Он добавил, что если Зеленский будет избран и "реальную свою политику выстроит на нормализацию отношений с Россией, то, конечно, да".

Читайте такжеВ РФ-новая история: член партии Путина объявил Украину врагом, досталось и Казахстану (видео)Но на практике в Украине, считает Путин, все происходит наоборот.

"Ни одно поколение украинских руководителей приходит к власти с лозунгами восстановления отношений с Россией, решения вопросов, которые накопились за предыдущие годы. А потом беспардонным образом обманывают своих избирателей и откручивают реальную политику в совершенно другом направлении", – ответил Путин.

Российский президент в этом контексте традиционно упомянул о "крайних националистах", амбиции которых якобы из-за страха пытаются удовлетворить президенты.

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Автор: Яна Ставская