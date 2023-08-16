Во время мятежа "вагнеровцев" диктатор показал, что его режим неспособен бороться сам за себя, отметил политтехнолог.

Новый штурм Москвы, подобный тому, который устраивали наемники ЧВК "Вагнер" точно будет, прогнозирует политтехнолог Тарас Загородний.

"Пригожин создал прецедент, он показал, что власть Путина в действительности настолько прогнила, что ее можно захватить четырьмя-пятью тысячами людей. Это означает, что повтор рейда Пригожина точно будет, и не обязательно, что это будет именно Пригожин. То есть, даже если Путин уберет Пригожина, это ничего не решает, потому что в критический момент, когда Путин был необходим в Кремле, его там не было", - сказал эксперт.

По его словам, кремлевский диктатор нарушил неписаное правило авторитарного режима - показал слабость.

"Путин показал, что его режим неспособен бороться сам за себя. Путин показал, что он никакой не пахан. При первой же опасности приближения каких-то людей он просто сбежал… Это создало первую эрозию власти Путина. Вся Москва знала, что он сбежал… Если бы Путин прибил Пригожина на следующий день, это было бы еще понятно", - добавил политтехнолог.

Пригожин замолчал об Украине - отчет ISW

Как писал УНИАН, аналитики американского Института изучения войны (ISW) констатировали, что главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин после неудачного мятежа соблюдает соглашение с Кремлем, не появляется в публичном пространстве и не комментирует ситуацию в Украине.

"Похоже, что Пригожин использует свои ограниченные публичные обращения, чтобы сосредоточиться на поддержке интересов "Вагнера" в Африке, а не комментариях о ситуации в Украине или отчетах о деятельности Вагнера в России и Беларуси. Это может указывать на то, что он придерживается ограничений на свое участие - даже риторически - в войне с Украиной", - заявили в ISW.

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