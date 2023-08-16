Новый штурм Москвы, подобный тому, который устраивали наемники ЧВК "Вагнер" точно будет, прогнозирует политтехнолог Тарас Загородний.
"Пригожин создал прецедент, он показал, что власть Путина в действительности настолько прогнила, что ее можно захватить четырьмя-пятью тысячами людей. Это означает, что повтор рейда Пригожина точно будет, и не обязательно, что это будет именно Пригожин. То есть, даже если Путин уберет Пригожина, это ничего не решает, потому что в критический момент, когда Путин был необходим в Кремле, его там не было", - сказал эксперт.
По его словам, кремлевский диктатор нарушил неписаное правило авторитарного режима - показал слабость.
"Путин показал, что его режим неспособен бороться сам за себя. Путин показал, что он никакой не пахан. При первой же опасности приближения каких-то людей он просто сбежал… Это создало первую эрозию власти Путина. Вся Москва знала, что он сбежал… Если бы Путин прибил Пригожина на следующий день, это было бы еще понятно", - добавил политтехнолог.
Пригожин замолчал об Украине - отчет ISW
Как писал УНИАН, аналитики американского Института изучения войны (ISW) констатировали, что главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин после неудачного мятежа соблюдает соглашение с Кремлем, не появляется в публичном пространстве и не комментирует ситуацию в Украине.
"Похоже, что Пригожин использует свои ограниченные публичные обращения, чтобы сосредоточиться на поддержке интересов "Вагнера" в Африке, а не комментариях о ситуации в Украине или отчетах о деятельности Вагнера в России и Беларуси. Это может указывать на то, что он придерживается ограничений на свое участие - даже риторически - в войне с Украиной", - заявили в ISW.