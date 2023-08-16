По подсчетам наблюдателей, в Беларуси находятся до 5 тысяч наемников.

Наемники так называемой "ЧВК Вагнер" используются властями беларуси для проведения информационных провокаций против соседних Польши и Литвы. Об этом сообщает беларуская мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".

По оценке наблюдателей, сейчас в Беларуси находится порядка 4-5 тысяч наемников. Периодически поступающие сообщения о якобы их массовом выезде в Россию или отправке в Африку пока не подтверждаются.

"Присутствие наемников в Беларуси активно используется для проведения информационных провокаций и создания напряженности на границах со странами НАТО", – сообщают наблюдатели.

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Кроме того, вагнеровцы участвуют в проведении тренировок с армией Беларуси и другими силовыми ведомствами.

Вагнеровцы в Беларуси

В начале августа польские власти заявили, что наемники "ЧВК Вагнер" пыталась проникнуть на территорию страны из Беларуси. Поляки опасаются, что наемники будут демонстрировать свою вседозволенность, поэтому Варшава решила увеличить количество своих войск на границе с Беларусью.

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев ранее заявлял, что сейчас в Беларуси находятся более шести тысяч вагнеровцев. По его мнению, это количество уже может представлять опасность для Украины. Однако опасность следует отличать от прямой угрозы.

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