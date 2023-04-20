Российский диктатор принял меры предосторожности после появления ордера на его арест.

Российский диктатор Владимир Путин в самом деле испугался ареста по ордеру, который выдал Международный уголовный суд. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций.

Там отмечают, что за последнее время у Путина по разным "неофициальным причинам" сорвались сразу два официальных визита, которые были анонсированы заранее – в Турцию и ЮАР.

"И если в ситуации с ЮАР все ясно – страна признает юрисдикцию МУС и обязана арестовать президента России, то Турция Римский статут не принимала. Однако в Кремле решили перестраховаться", – сообщают в Страткоме.

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Это не единственный признак того, что Путин испугался ордера на свой арест. Так, 18 апреля Госдума в срочном порядке приняла закон, согласно которому россиян будут сажать на 5 лет за помощь МУС в поимке Путина.

"Все это говорит о том, что Путин очень боится ареста и действительно воспринимает его как реальную угрозу", – говорят в Страткоме.

Ордер на арест Путина

В середине марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина и детского омбудсмена РФ. Обоих подозревают в организации массовых похищений украинских детей.

В России заявили, что решения Международного уголовного суда для них не имеют никакого значения, поскольку РФ не является участником Римского статута. Однако ордер на арест Путина обязаны выполнить другие страны, подписавшие статут. К примеру, ЮАР.

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