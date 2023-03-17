В России заявляют, что не являются участником Римского статута Международного уголовного суда.

Спикер МИД России Мария Захарова прокомментировала решение международного суда в Гааге о выдаче ордера на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Как она написала в Telegram, Россия не сотрудничает с этим судом и его решения не имеют для РФ никакого значения.

"Решения Международного уголовного суда для нашей страны не имеют никакого значения, в том числе с правовой точки зрения. Россия не является участником Римского статута Международного уголовного суда и обязательств по нему не несет. С данным органом Россия не сотрудничает, а возможные "рецепты" на арест, исходящие из Международного суда, будут для нас юридически ничтожными", — написала представитель МИД РФ.

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Ордер на арест Путина

Сегодня, 17 марта, Международный уголовный суд Гааги выдал международные ордера на арест Путина, а также Львовой-Беловой.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак прокомментировал ордеры на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка РФ Марии Львовой-Беловой.

"Их подозревают в незаконном принудительном перемещении украинских детей. Это означает, что они могут быть арестованы на территории стран, ратифицировавших Римский устав", - отметил он.

Справка УНИАН. Ранее уполномоченная президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук говорила, что по состоянию на октябрь 2022 года оккупанты вывезли из Украины по меньшей мере 8 709 детей.

При этом в ноябре 2022 года россияне хвастались, что "спасли" более 150 тысяч украинских детей только с временно оккупированных территорий Донбасса

В сети недавно появилась шокирующая история о том, как россияне насильно вывезли сирот из Херсона в детский дом, который приобрел славу "Освенцима".

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