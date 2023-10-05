Российский тиран заявил, что канадский парламент якобы "поставил на одну доску нацистских пособников, гитлеровцев и нынешних украинских военных".

Президент РФ Владимир Путин заявил, что если экс-спикер канадского парламента не знает, что "украино-канадский нацист сражался на стороне Гитлера, то он идиот".

Отвечая на вопросы членов клуба Валдай, он коснулся недавнего громкого скандала с выступлением в канадском парламенте ветерана дивизии СС "Галичина" Ярослава Гунько. По его словам, этот инцидент и конкретно речь канадского спикера о Гунько как о герое Украины и Канады, который "сражался за независимость своей родины против русских", говорит либо о безграмотности политика, либо о том, что он негодяй.

Российский тиран заявил, что Зеленский якобы "отрицает Холокост как таковой, а канадский парламент поставил на одну доску нацистских пособников, гитлеровцев и нынешних украинских военных".

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Скандал с с выступлением в канадском парламенте Ярослава Гунько

Во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Канаду на этой неделе в парламенте этой страны почтили аплодисментами приглашенного на заседание 98-летнего ветерана дивизии Ваффен-СС "Галичина" Ярослава Гунько. Во время заседания парламента спикер канадской Палаты общин Энтони Рот объявил, что в зале присутствует "украинско-канадский ветеран Второй мировой войны, который боролся за независимость Украины против россиян и продолжает поддерживать войска сегодня, даже в возрасте 98 лет".

В итоге Энтони Рота ушел с поста спикера Палаты общин Канады после скандала. Он занимал эту должность с 2019 года. А премьер Канады Трюдо извинился за чествование ветерана дивизии СС "Галичина" в парламенте во время визита в страну президента Зеленского.

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