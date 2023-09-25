Возмущение высказали еврейские организации и посол Польши.

Во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Канаду на этой неделе в парламенте этой страны почтили аплодисментами приглашенного на заседание 98-летнего ветерана дивизии Ваффен-СС "Галичина" Ярослава Гунько.

Во время заседания парламента спикер канадской Палаты общин Энтони Рот объявил, что в зале присутствует "украинско-канадский ветеран Второй мировой войны, который боролся за независимость Украины против россиян и продолжает поддерживать войска сегодня, даже в возрасте 98 лет".

"Он украинский герой, канадский герой, и мы благодарим его за всю его службу. Благодарю вас", - сказал Рот, после чего начались долгие аплодисменты.

Реакция на появление Гунько в парламенте Канады

Этот инцидент спровоцировал волну возмущения, пишет Politico. Еврейские правозащитные организации Центр Симона Визенталя и B'NAI B'Rith осудили чествование Гунько и назвали его "тревожным и возмутительным", учитывая, что он воевал в составе дивизии Ваффен-СС "Галичина".

Посол Польши в Канаде Витольд Дзельский после инцидента потребовал извинений.

"Польша – лучший друг Украины, но она никогда не согласится обелить таких злодеев. Как посол Польши в Канаде я жду извинений", – написал Витольд Дзельский и прикрепил фото, где президент Украины Владимир Зеленский и премьер Канады Джастин Трюдо аплодируют Гунько.

Лидер канадской консервативной оппозиции Пьер Пуальевр назвал это" "ужасной ошибкой" премьер-министра Трюдо, и потребовал, чтобы тот извиниля и воздержаться от "перекладывания вины на других, как он всегда делает".

Реакция Канады на обвинения из-за Гунько

Спикер канадской Палаты общин Энтони Рота, который представил Гунько как "героя Украины и Канады", извинился и заявил, что не знал о прошлом гостя парламента.

Он заявил, что ему стало "известно больше информации, которая заставляет его сожалеть о решении" почтить Гунько.

"Хочу четко объяснить, что никто, включая коллег-парламентариев и украинскую делегацию, не знал ни о моем намерении, ни о моих замечаниях до того, как я их сделал. Эта инициатива была исключительно моей личной", - сказал Рот.

Канцелярия премьер-министра заявила, что не получала никакого предварительного уведомления о приглашении Гунько.

Отношение к Ваффен-СС Галичина - это надо знать

14-я гренадерская дивизия Ваффен-СС "Галиция" в составе Ваффен-СС Третьего Рейха, существовавшая в 1943-1945 годах, была укомплектована преимущественно из галичан греко-католической конфессии. В 1945 году подразделение было переукомплектовано, оно получило название Первая Украинская дивизия Украинской национальной армии.

После окончания Второй мировой войны звучали обвинения в том, что якобы бойцы дивизии совершали военные преступления против поляков и евреев.

В 1980-ых по требованию Фонда Визенталя, работающего над искоренением антисемитизма и изучением Холокоста, была создана правительственная комиссия, известная как Комиссия Дешена. Ее целью было расследовать факты сокрытия военных преступников в Канаде, среди них также и бывших воинов дивизии. В 1987 году комиссия признала, что у нее нет доказательств совершения преступлений дивизией, и что членство в дивизии не могло быть основанием для судебного преследования в Канаде или лишения гражданства.

В Украине ежегодно проводятся различные мероприятия, целью которых является чествование бойцов дивизии. В частности, во Львове 28 апреля ежегодно проводится парад вышиванок. В 2021 году аналогичное мероприятие прошло в Киеве, что вызвало негативную реакцию МИД Украины и Офиса президента.

Вас также могут заинтересовать новости: