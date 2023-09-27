Трюдо назвал инцидент "ужасной ошибкой" и заявил, что за нее несет ответственность только спикер Палаты общин Канады Энтони Рота, который уже подал в отставку.

Премьер Канады Трюдо извинился за чествование ветерана дивизии СС "Галичина" в парламенте во время визита в страну президента Зеленского.

Он назвал произошедшее "чудовищным надругательством" над памятью жертв Холокоста и других пострадавших от нацизма, пишет CBC.

"Все мы, кто находился в пятницу в этом зале, глубоко сожалеем о том, что стояли и хлопали, хотя и не знали контекста", - сказано в кратком заявлении Трюдо журналистам.

Трюдо также сказал, что Канада "приносит глубочайшие извинения" президенту Украины Владимиру Зеленскому и украинской делегации, которые присутствовали на этом заседании парламента.

Вместе с тем эта "ужасная ошибка" политизируется Россией и теми, кто ее поддерживает, и используется, чтобы распространять лживую пропаганду, отметил канадский премьер.

Выступление в канадском парламенте ветерана СС "Галичина"

Во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Канаду на этой неделе в парламенте этой страны почтили аплодисментами приглашенного на заседание 98-летнего ветерана дивизии Ваффен-СС "Галичина" Ярослава Гунько. Во время заседания парламента спикер канадской Палаты общин Энтони Рот объявил, что в зале присутствует "украинско-канадский ветеран Второй мировой войны, который боролся за независимость Украины против россиян и продолжает поддерживать войска сегодня, даже в возрасте 98 лет".

Возмущение по этому поводу выразили еврейские организации и посол Польши. Позже в Польше также заговорили об экстрадиции Гунько в случае его причастности к преступлениям против поляков.

Энтони Рота уходит с поста спикера Палаты общин Канады после скандала из-за ветерана СС "Галичина" в парламенте Канады. Он занимал эту должность с 2019 года.

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