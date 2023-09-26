Спикер утверждал, что это он решил позвать и почтить ветерана СС "Галичина" в парламенте Канады.

Энтони Рота уходит с поста спикера Палаты общин Канады после скандала из-за ветерана СС "Галичина" в парламенте Канады. Он занимал эту должность с 2019 года.

"Я должен уйти в отставку с поста вашего спикера. Я снова выражаю свое глубокое сожаление по поводу моей ошибки", - объявил Рота во вторник.

Он подчеркнул, что публичное признание в парламенте 98-летнего Ярослава Гунько, служившего в дивизии Ваффен-СС "Галичина", "причинило боль отдельным лицам и общинам, включая евреев, поляков и других, переживших нацистские зверства".

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Канадским депутатам вскоре придется избрать другого председателя, чтобы Палата общин могла продолжать функционировать.

Как пишет CBC News, после инцидента с чествованием Ярослава Гунько во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Канаду на прошлой неделе, все чаще звучали призывы к Энтони Роту уйти в отставку. Спикер утверждал, что это он решил позвать и почтить этого гостя, и извинился за этот инцидент.

Некоторые члены кабинета премьер-министра Джастина Трюдо и представители парламента заявляли, что для Рота недостаточно извиниться. Министр иностранных дел Мелани Жоли отмечала, что он должен уйти в отставку и она "не думает, что есть альтернатива". Председатель палаты правительства Карина Гулд сказала, что из-за отсутствия у Роты рассудительности ему стоит уйти с должности.

Премьер-министр Джастин Трюдо не призывал Рота уйти в отставку, но намекал на это. "Это было очень неудобно для Палаты общин и для Канады. Это хорошо, что спикер Рота лично извинился, и я уверен, что сейчас он размышляет о том, как обеспечить достоинство Палаты общин в будущем", – сказал Трюдо.

Ярослав Гунько - почему из-за ветерана разгорелся дипломатический скандал

Ранее в этом месяце президент Украины Владимир Зеленский совершил визит в Канаду. В парламент Канады на его выступление пригласили 98-летнего украинца Ярослава Гунько, много десятилетий назад мигрировавшего в Канаду. Во время Второй мировой войны Гунько входил в 14-ю гренадерскую дивизию Ваффен-СС "Галичина", существовавшую в 1943-1945 годах, а после переукомплектованную и получившую название Первая Украинская дивизия Украинской национальной армии.

На заседании спикер канадской Палаты общин Энтони Рота представил Гунько как "героя Украины и Канады". Чествование украинского ветерана в парламенте Канады вызвало скандал.

Возмущение по этому поводу выразили еврейские организации и посол Польши. Позже в Польше также заговорили об экстрадиции Гунько в случае его причастности к преступлениям против поляков.

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