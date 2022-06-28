По мнению Андрея Пионтковского, маловероятно, что РФ применит тактическое ядерное оружие.

Президент РФ Владимир Путин в бункере обсуждал применение тактического ядерного оружия при обороне временно оккупированного Херсона.

Об этом рассказал российский публицист Андрей Пионтковский, передает 24 канал.

"Для того чтобы сделать бессмысленную и самоубийственную для России военную акцию, а именно уничтожить ядерным оружием один украинский город, нужно активное задействование нескольких десятков персон. Маловероятно, что Путин применит тактическое ядерное оружие", – отметил он.

Вместе с тем публицист вспомнил слова главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова, который говорил, что при обороне Херсона Путин будет готов применить тактическое ядерное оружие:

"Я знаю Венедиктова, я их знаю. Он бы это не придумал, если бы этого не слыхал. Значит, у них такие разговоры ведутся. Или велись последний месяц в бункере, что характеризует достаточный уровень безумия".

По мнению Пионтковского, если бы нанесение ядерного удара зависело только от Путина, он, конечно, совершил бы его, но технически все гораздо сложнее.

Напомним, ранее сообщалось, как соратник Путина Медведев пригрозил третьей мировой войной в случае вступления Украины в НАТО.

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