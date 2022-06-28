Любая попытка "посягнуть" на оккупированный Крым будет объявлением войны РФ, считает политик.

В России снова угрожают третьей мировой войной на фоне информации о том, что Украину могут официально пригласить в НАТО. Зампред Совбеза страны-агрессора Дмитрий Медведев заявил, что любое "посягательство" на оккупированный Крым будет равносильно объявлению войны.

В интервью российским СМИ он признал, что вступление Украины в НАТО опаснее для РФ, чем вступление в Альянс Финляндии и Швеции.

"Украина в НАТО на порядок опаснее для нашей страны. И связано это с тем, о чём неоднократно говорил президент Владимир Путин. Наличие неурегулированных территориальных споров, а также разное понимание статуса регионов. Для нас Крым — часть России. И это — навсегда. Любая попытка посягнуть на Крым — это объявление войны нашей стране. И если это делает страна, входящая в НАТО, — это конфликт со всем Североатлантическим альянсом. Третья мировая война. Тотальная катастрофа", - угрожает Медведев.

По словам политика, вступление Финляндии и Швеции в НАТО "не грозит" РФ ничем новым. Медведев считает, что эти страны находятся в "уважительных" отношениях с Россией, поэтому с ними у страны-агрессора территориальных споров не предвидится.

Ранее УНИАН уже сообщал, что НАТО будет официально просить Украину о членстве после нашей победы в войне против РФ. Таким прогнозом поделился глава всеукраинской общественной организации "Украина в НАТО", член Атлантического совета Юрий Романюк.

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