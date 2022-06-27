Люди, приближенные к президенту России, не собираются с ним ложиться в гроб, полагает эксперт.

Президент Российской Федерации Владимир Путин в безумии ведет страну к полному краху или ядерной войне.

Люди, приближенные к главе РФ, не могут этого не понимать и не собираются ложиться в гроб вместе с ним, поэтому вероятность операции "табакерка" возрастает, написал в Facebook российский социолог Игорь Эйдман.

"…В комментариях мне пишут, что там все такие и даже не рыпнуться против него. Однако они в гроб вместе с Путиным ложиться не собираются. Им и на этом свете неплохо живется. А он ведь реально в безумии к полному краху или ядерной войне ведет. И они ни могут этого не понимать. Соответственно - вероятность операции "табакерка" растет", - поделился эксперт.

Ранее журналист Аркадий Бабченко говорил, что в России не может произойти "дворцовый переворот", поскольку Владимир Путин является больным параноиком.

Справка УНИАН. В 1801 году в конце марта ночью группа из 12 офицеров ворвалась в спальню российского императора Павла I, и произошел конфликт. Императора избили, ударили в висок тяжелой золотой табакеркой и задушили шарфом.

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