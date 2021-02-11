В российском Хабаровске майора полиции уволили за опубликованное в TikTok видео с гримасами. Женщина в форме дурачилась, имитируя звуки газов под соответствующий трек.
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Об этом сообщает «РИА Новости», ссылаясь на местное управление МВД.
Накануне в соцсети появилось видео, на котором женщина в полицейской форме с погонами майора строит гримасы. В управлении МВД подтвердили, что это майор полиции – участковый уполномоченный в Хабаровске.
В управлении решили, что видео порочит честь сотрудника органов внутренних дел. В отношении женщины провели служебную проверку, по результатам которой ее уволили.
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