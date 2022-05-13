В распоряжение кремлевских рупоров часто отдают целые подразделения, которые выводят с передовой.

Российские пропагандисты заставляют оккупантов сниматься в агитационных роликах.

Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.

По данным разведки, над формированием "гуманного имиджа" российских захватчиков работает целая армия кремлевских пропагандистов. Они заставляют оккупантов имитировать успешное наступление и снимают с их участием пропагандистские ролики. Для этого рупоры Кремля заставляют командиров оккупационных подразделений отводить с передовых позиций и выделять в их распоряжение личный состав и военную технику для участия в создании фильма агитационных роликов и фейковых "репортажей с передовой".

"Оккупантов заставляют копать окопы в тыловых районах и имитировать оборудования передовых позиций, стрелять из минометов, танков и артиллерии, имитировать штурмовые действия и осуществлять разминирование территории. Для создания сюжетов пропагандисты требуют у оккупантов по несколько раз заминировать и разминировать уже очищенную от боеприпасов территорию", - говорится в сообщении.

Как отмечает разведка, во время одного из таких "разминирований" на Арабатской стрелке несколько рашистов получили осколочные ранения и контузии. Однако, по словам кремлевских гебельсов, это лишь "добавило реалистичности картинке и обеспечило более качественное влияние сюжета на мозги россиян".

Ранее сообщалось, что Россия запустила фейк о введении польско-литовского контингента в Украину.

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