РФ продолжает максимально спекулировать темой захвата территории Украины Польшей.

Российские пропагандисты придумали историю о введении в Украину польско-литовского контингента.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

"Россия продолжает максимально спекулировать темой захвата территории Украины Польшей. Это, прежде всего, вероятно, делается, чтобы отвлечь внимание населения страны от неудобных вопросов, связанных с войной, которую ведет РФ против Украины. Для этого даже создаются и распространяются фейковые письма от госорганов Украины. Российские пропагандистские каналы распространили письмо, которое якобы поступило от Вооруженных сил Украины на имя председателя Государственной пограничной службы Украины", - говорится в сообщении.

Кроме этого, как отмечается, в письме пропагандисты допустили ряд как грамматических ошибок, так и тех, что касаются украинской границы.

"Не исключено, что текст письма на украинский язык переводили с помощью онлайн-переводчика. Заявляем, что такое письмо в администрацию Государственной пограничной службы не поступало. Также, по предоставленной информации от Вооруженных Сил Украины, такое письмо не создавалось и не направлялось в пограничное ведомство. К тому же, в Украине подобная переписка осуществляется только через электронный документооборот. Но откуда это знать представителям отсталой страны-агрессора? Появление в информационном пространстве фальшивого документа считаем очередной грязной провокацией российской пропаганды", - подчеркнули в ГПСУ.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за неудач в Украине Кремль изменил содержание своей пропаганды.

Вас также могут заинтересовать новости: