Они заявляют, что там работает их агент.

Партизанское движение украинцев и крымских татар "Атеш" проникло на Мичуринский завод авиационной и ракетной техники в Тамбовской области.

В своем Telegram-канале они опубликовали снимки с территории завода, отметив, что один из местных работников сотрудничает с партизанами. По его словам, предприятие производит электроприборы для боевых самолетов "Су" и беспилотных летательных аппаратов, компоненты направляют в Москву и Татарстан.

Агент заявляет, что предприятие локализовало ряд компонентов для военных нужд после визита китайской делегации в мае 2023 года.

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"Мы зафиксировали склады с готовым оборудованием и давно передали информацию СОУ. После недавних варварских российских атак отпали любые ограничения на удары по территории РФ. Поэтому готовимся к фейерверку. Расплата будет", - отметили в "Атеш".

Взрывы в Тамбовской области:

В ноябре этого года сообщалось об атаке беспилотных летательных аппаратов на Тамбовский пороховой завод в городе Котовск. В результате атаки начался пожар, огонь охватил более 300 квадратных метров.

Сообщалось, что удар пришелся на крышу строения, разрушив одно из зданий. В России квалифицировали произошедшее как теракт.

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