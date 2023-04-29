Общее число погибших от российского удара по Умани достигло 23 человек.

Россияне использовали кадры последствий удара своей "армии" по многоэтажке в Умани, где накануне погибло больше 20 человек, в сюжете об обстрелах Донбасса.

В вечернем выпуске новостей ведущий "Россия-1" зачитывал пропагандистский текст, в котором в очередной раз обвинял Украину в обстрелах населенных пунктов Донбасса, в сопровождении видеоряда с использованными кадрами из Умани.

"Украинские "боевики" сегодня ночью снова обстреляли территорию Донбасса", - продолжил пропагандист.

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Удар РФ по Умани 28 апреля - главное

Российская ракета попала в многоэтажку в Умани во время масштабной воздушной тревоги утром 28 апреля.

В результате удара полностью "сложился" один подъезд, поисковая операция длилась почти сутки. 16:30 29 апреля ее завершили.

Общее число погибших достигло 23 человек. Известно, что 22 человека достали из-под завалов, еще один скончался в больнице. Среди погибших – шестеро детей. Еще двое жителей считаются пропавшими безвести.

Всего Силы обороны 28 апреля во время тревоги уничтожили 21 из 23 крылатых ракет Х-101 / Х-555, а также два БпЛА оперативно-тактического уровня.

По мнению военно-политического обозревателя Александра Коваленко, российские ракеты попали в многоэтажку Умани по двум причинам. Он не исключил, что дефицитные Х-101 были дефектными, или что оккупанты воспользовались неправильными разведданными. Однако это не отменяет тот факт, что удар по Украине является очередным военным преступлением захватчиков.

Масла подбросил и пост Минобороны РФ, в котором страна-агрессор отчиталась об ударе по гражданским. Минобороны Шойгу выложило фото российской ракеты с подписью "Точно в цель".

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