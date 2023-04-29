Два человека до сих пор считаются пропавшими без вести.

Спасатели, полиция и волонтеры завершили поисково-спасательную операцию на месте российской атаки по жилой многоэтажке в Умани.

Как сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, из-под завалов удалось спасти 17 человек. Общее число погибших достигло 23.

Известно, что 22 человека достали из-под завалов, еще один скончался в больнице. Среди погибших – шестеро детей. Это трое мальчиков (полтора года, 16 и 17 лет) и трое девочек (8, 11 и 14 лет).

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Также в результате ракетного удара ранены 9 человек. Сейчас все 23 погибших идентифицированы. В то же время еще 2 женщины считаются без вести пропавшими.

Удар по Умани 28 апреля - что известно

Ночью 28 апреля российские оккупанты ударили ракетами по Украине, запустив 23 ракеты. Одна из них попала в многоэтажку в Умани (Черкасская область).

Весь день и ночь спасатели и жители города разбирали завалы разрушенного дома. Уже на утро 29 апреля было известно, что погибли 23 человека, в частности, пятеро детей. Жертвой атаки также стал легендарный рок-музыкант из Николаева Владимир Макаровский (группа FOXTROTT).

Израиль выразил поддержку Украине в связи с ракетным обстрелом Умани, города, имеющего особое религиозное и культурное значение для евреев со всего мира.

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