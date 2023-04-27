Количество вражеских ракетоносителей в Черном море увеличилось до трех.

В Черном море количество вражеских ракетоносителей увеличилось трех. Об этом сообщает пресс-центр командование Военно-Морских сил ВС Украины.

Как отмечается, по состоянию на 10:30 в Черном море на боевом дежурстве находятся семь вражеских кораблей, среди которых три - носители крылатых ракет "Калибр". Общий залп - до 24 ракет.

В Азовском море - один вражеский корабль, в Средиземном - до четырех кораблей, из них один носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп - до 16 ракет.

Видео дня

Как сообщал УНИАН, вечером 26 апреля в Черном море на дежурстве находились два надводных ракетоносителя.

Ситуация на фронте - последние данные

Сегодня ночью Россия ударила "Калибрами" по Николаеву. Вражеские ракеты разбомбили частные дома, историческое здание и многоэтажку. По последним данным, один человек погиб и 23 держали ранения. Среди пострадавших есть ребенок.

По данным Генштаба, за прошедшие сутки ВСУ отбили 54 вражеские атаки. Сегодня Бахмутское направление является самым сложным на фронте. Враг в Бахмуте уже истощен, но еще имеет огромное количество боеприпасов.

Также стало известно, что вчера ВСУ ликвидировали более полутысячи оккупантов. В настоящее время общие боевые потери РФ в Украине составляют почти 189 тысяч человек.

Вас также могут заинтересовать новости: