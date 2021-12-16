Эли Кадырову исполнилось 15 лет.

Сыну главы Чечни Рамзана Кадырова Эли исполнилось 15 лет, в связи с этим он прошел традиционный обряд посвящения в мужчины.

Этим похвастался сам Кадыров в запрещенной в Украине соцсети VK.

В рамках обряда Эли Кадырову повязали папаху.

"Согласно нашим красивым древним традициям, главное место в прекрасном ритуале занимает повязывание оружейного пояса, после которого юноша считается полноправным мужчиной, защитником отечества и семьи. Эту почетную миссию выполнил мой дорогой дядя Магомед Кадыров", – написал он.

Читайте такжеКадыров пригрозил найти и уничтожить комментатора, который назвал его "шайтаном"Как известно, Рамзан Кадыров женат на односельчанке Медни Айдамировой, с которой познакомился еще в школе. У них десять родных детей (четыре сына, шесть дочерей) и двое приемных сыновей.

Ранее сообщалось, что 22-летнюю дочь Рамзана Кадырова Айшат назначили министром культуры Чечни.

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Автор: Катерина Шварц