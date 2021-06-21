По его словам, телевидение не показывает "и 10%" того, что тот делает.

Директор Чеченской государственной телерадиокомпании "Грозный" выступил с угрозами в адрес критиков главы Чечни Рамзана Кадырова.

Видео опубликовано в Instagram Чингиза Ахмадова.

Ахмадов заявил, что "враг Рамзана Кадырова является врагом чеченского народа" и его врагом.

"Никому не разрешим шутить над нами. Клянусь, даже если весь этот мир будет гореть. Президент нашей республики Рамзан - сын Ахмата-Хаджи Кадырова. Так вот, если придется убить того, кто идет убивать - убьем. Если избить надо - пока душа в теле есть, бить будем. Если слово надо сказать, и его обязательно скажем", - заявил он.

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Автор: Людмила Жерновская