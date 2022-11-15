Он назвал казненного наемника-вагнеровца "предателем российского народа".

Российский олигарх и владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин хочет зарекомендовать себя как "сталинского" военачальника, став заметной фигурой среди русских нацистов.

Аналитики в сводке Института изучения войны (ISW) сообщили в сводке, что Пригожин саркастически прокомментировал видео с казнью наемника-вагнеровца, которого назвал "предателем русского народа". Также он поддержал расправу над "предателями".

Отмечается, что среди российских нацистов публичная казнь вызвала положительную реакцию. По данным ISW, некоторые даже сравнивали это с убийством большевика Льва Троцкого.

Видео дня

Своими действиями Пригожин повышает свой авторитет в среде сторонников сталинского репрессивного наследия. Таким образом он хочет укрепить свое влияние внутри РФ, некоторые российские пропагандисты выражали обеспокоенность тем, что наемники Вагнера разрушают "даже иллюзию законности и уважения прав в РФ".

В отчете указывается, что Пригожин публично высмеивал бюрократию РФ, когда его спросили, будут ли тренироваться его войска на российских полигонах, ведь это больше укрепит независимость его войск. По оценкам аналитиков, безрассудные выходки Пригожина в политической сфере беспрецедентные для путинского режима.

Казнь "вагнеровца" Евгения Нужина, вернувшегося из плена

Как ранее сообщал УНИАН, "вагнеровцы" казнили завербованного заключенного Евгения Нужина. Он был в украинском плену и заявил, что хочет воевать в составе ВСУ против РФ.

Видео с казнью опубликовали в одном из Telegram-каналов, близких к ЧВК. Голову Нужина разбили кувалдой, что стало традицией для"вагнеровцев". В Сирии они совершили аналогичную казнь, только с расчленением и сожжением останков.

Сам Пригожин заявлял, что казненный "встретился с недобрыми, но справедливыми людьми".

"Собаке – собачья смерть", – сказал он, комментируя видео казни.

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