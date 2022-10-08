Оба достигли определенного авторитета на основе заметного участия как чеченских, так и "вагнеровских" боевых подразделений в войне в Украине.

Все больше представителей российской "системы" начинают критиковать руководство министерства обороны России на фоне постоянных военных неудач на поле боя в Украине за последние две недели.

Об этом речь идет в свежем обзоре разведки Великобратинии.

Среди критиков выделяют главу Чечни Рамзана Кадырова, владельца частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина, а также ведущих российских государственных каналов, поп-звезд и "все более активное сообщество ультранационалистических военных блогеров".

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"Кадыров и Пригожин, вероятно, воспринимаются как неформальные лидеры "провоенного" блока, чья критика основывается на аргументах относительно большей преданности государству и готовности к эскалации. Оба, вероятно, достигли определенного авторитета на основе заметного участия как чеченских, так и "вагнеровских" боевых подразделений на местах", – пояснили в разведке Британии.

В то же время там добавили, что критика Кадырова, Пригожина и других касается военного командования, а не высшего политического руководства России, но она свидетельствует о тенденции "публичного несогласия с российским истеблишментом, которую по крайней мере частично терпят и которую, вероятно, будет трудно переломить".

Ситуация с расколом в Кремле

На фоне провалов армии РФ Путин все равно продолжает думать, что в силах контролировать ситуацию. Недавно он сменил командующего восточным военным округом. При этом Кадыров и Пригожин формируют опасный для Путина альянс, а министра оборны РФ Шойгу "сливают".

При этом аналитики американского Института исследования войны считают, что вскоре глава Чечни Рамзан Кадыров и российский бизнесмен Евгений Пригожин, которого называют "поваром Путина", попытаются достичь незначительных наземных военных успехов на Донетчине, чтобы сохранить свою популярность и репутацию в российском информационном пространстве.

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