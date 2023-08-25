Он зациклен на символических датах.

Окружение лидера Чечни Рамзана Кадырова распространяет информацию о том, что главаря частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина убили по его приказу.

Об этом пишет российский проект ВЧК-ОГПУ. По их данным, Кадыров хочет использовать гибель Пригожина для поднятия своего авторитета в Чечне. "В республике, явно с подачи близких к Кадырову людей, запустили информацию, будто Пригожина устранили по отмашке главы Чечни и выполнили работу в день рождения Ахмата Кадырова, поскольку Рамзан очень зациклен на "кровавых подарках" к подобным датам", - говорится в сообщении.

Как известно, бывший президент Чечни Ахмат Кадыров родился 23 августа 1951 года.

Видео дня

Реакция Кадырова на гибель Пригожина

Напомним, лидер Чечни молчал сутки, никак не комментируя гибель главаря наемников. Ранее он получил от Пригожина золотую медаль частной военной компании "За особые заслуги".

Вечером он написал, что они дружили и сотрудничали в некоторых вопросах. Кадыров назвал его "важной персоной государственного масштаба", которая в последнее время "не видела, либо не хотела видеть полную картину происходящего в стране".

Вас также могут заинтересовать новости: