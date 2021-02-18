В записанном ролике девочка говорит, что ей страшно и она не знает, что делать.

В российской Чите пьяный мужчина застрелил свою 9-летнюю соседку. Перед смертью девочка успела записать ролик в «ТикТок».

Как сообщили в Следственном комитете РФ по Забайкальскому краю, трагедия произошла 17 февраля в Железнодорожном районе города.

Читайте такжеРоссиянин зарубил начальника топором, записал на видео и похвастался перед друзьямиПо данным следствия, убийство совершил местный житель 1988 года рождения. Он выстрелил в ребенка из неустановленного огнестрельного оружия.

Перед смертью девочка записала ролик для «ТикТок», который позже появился в YouTube под названием «Убийство моей дочурочки через 20 минут после этого видео». На видео она рассказывала, что отец ушел в магазин и оставил детей дома, а к ним в квартиру стал ломиться пьяный сосед. Девочка говорила, что очень боится и не знает, что делать.

«У нас там сосед, он пьяный, стучится в дверь, всю ломает. Он уже несколько минут здесь стучится, матерится. Мне страшно. Я с братом... Там еще ремонт делают. Папа ушел в магазин. Не знаю, что делать. Сейчас дверь ломает. Жесть. Мне очень страшно. Я боюсь».

Судя по описанию ролика, его мог выложить отец девочки. Там говорится, что девочка ждала подругу, поэтому через 20 минут после записи видео о пьяном соседе все же подошла к двери, когда кто-то тихо постучал. В этот момент якобы и произошел выстрел, а девочка умерла на руках у отца.

На канале также опубликованы еще два ролика с девочкой. В них слышны звуки ударов, а сам ребенок так же описывает ситуацию и говорит, что боится.

Местное издание «Чита.Ру» опубликовало первое видео, скрыв лицо девочки:

По информации местного издания «Вечорка», мужчина действительно был пьян. Он стрелял из охотничьего ружья двенадцатого калибра — ИЖ-12. Патроны были заряжены дробью № 4, с которой охотятся на лисицу, енота, крупную утку.

Подозреваемого задержали, возбуждено уголовное дело по пункту «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Сейчас правоохранители выясняют мотивы действий мужчины и другие обстоятельства.

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Автор: Катерина Комолова