Также сообщается о двух пострадавших в результате пожара.

На Омском нефтеперерабатывающем заводе РФ произошел взрыв. По предварительной информации, взорвалась установка АВТ-11, сейчас там продолжается масштабный пожар. Об этом сообщают российские СМИ.

По словам местных жителей, перед пожаром был слышен громкий "хлопок", в результате чего затряслись дома и задрожали окна. Сейчас из установки АВТ-11, которая предназначена для разделения нефти на фракции и дальнейшей ее переработки, идет огонь.

По информации Telegram-канала "Baza", площадь пожара составляет 1000 квадратных метров. Также отмечается, что пострадало два человека, одного из которых госпитализировали.

Позже источник "112" сообщил, что пострадавшими оказались сотрудники предприятия, они получили ожоги. На месте происшествия в настоящее время работает 15 расчетов пожарной охраны.

В то же время "Baza" сообщила, что при взрыве на заводе одному пострадавшему оторвало конечность, а у второго диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и контузию, оба находятся в тяжелом состоянии.

В свою очередь губернатор Омской области Виталий Хоценко заявил, что ситуация с пожаром на Омском нефтеперерабатывающем заводе находится "под контролем", сейчас устанавливаются причины такого инцидента.

Инциденты в России - последние новости

Как писал УНИАН, в Казани Российской Федерации (столица Республики Татарстан) женщина и ее 13-летний сын подожгли военную комендатуру. Как стало известно, огонь вспыхнул на первом этаже Казанского военного суда. Площадь возгорания составляла 16 кв.м. Вскоре пожар потушили.

Также сообщалось, что в российской колонии заключенные из ИГИЛ взяли в заложники администрацию исправительной колонии и устроили побоище. Отмечается, что инцидент произошел в исправительной колонии в Суровикино. Заключенные обнародовали жестокое видео, на котором видно окровавленные тела работников администрации колонии.

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