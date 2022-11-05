У подозреваемого якобы было ранение.

Подозреваемым в поджоге ночного клуба "Полигон" в российской Костроме стал 23-летний Станислав Ионкин - оккупант, вернувшийся из Украины после ранения.

Как пишет российский Телеграм-канал "База", Ионкин получил ранение 22 августа. По словам родных, оккупант с другими россиянами перевозил боеприпасы, когда начался обстрел. Захватчика выбросило из машины, и он сломал ногу. Ионкина отправили в госпиталь в Астраханской области, а затем он вернулся в Костромскую область.

"Долгое время Станислав находился на больничном и в начале ноября отправился снова в воинскую часть для прохождения медкомиссии. Вчера вечером он позвонил родным и сказал, что у него все хорошо. Судя по всему, после разговора с ними Ионкин отправился в ночной клуб при кафе "Полигон", где и устроил фейерверк, который привел к пожару", - пишет канал.

Видео дня

По данным пропагандистских российских СМИ, Ионкин признал свою вину. Тем временем в сети активно распространяют видео из ночного клуба, в котором бушевал пожар. На кадрах слышно, что посетители в панике пытаются выбраться из здания.

Пожар в "Полигоне"

В ночь на 5 октября в русской Костроме произошел пожар в кафе "Полигон", которое находится на ул. Никитской, сначала стало известно о гибели семи человек.

По факту пожара начато производство по ч. 3 ст. 109 Уголовного кодекса России (Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

В" Полигоне" во время пожара работали только три эвакуационных выхода, а еще четыре были заперты. Директора заведения во время происшествия в заведении не было.

Пока в МЧС РФ подтвердили гибель 15 человек.

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