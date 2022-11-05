Пожар в Костроме случился после того, как был хлопок, поделился очевидец.

В российском городе Костром произошел пожар в кафе "Полигон", которое находится на ул. Никитской, сначала стало известно о гибели семи человек.

Информация о пожаре в заведении поступила в ночь на субботу, 5 ноября, сообщили в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Костромской области.

По факту пожара начато производство по ч. 3 ст. 109 Уголовного кодекса России (Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

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Агентство ТАСС, ссылаясь на сведения собеседника в экстренных службах, сообщило, что в результате пожара в кафе погибли 13 человек. Площадь пожара составила 3,5 тыс. квадратных метров, и на всей этой территории обрушилась крыша. Возгорание тушили пять часов.

"В настоящее время все помещения клуба "Полигон" обследованы, осталось разобрать завалы в отдельных местах. По уточненным данным, жертвами пожара стали 13 человек", - поделились в экстренных службах.

Позже в штабе, созданном для ликвидации чрезвычайной ситуации, сообщили, что количество жертв возросло до 15 человек, пишет "Интерфакс".

"Извлечены еще два тела погибших. Таким образом, число жертв достигло 15 человек", - выяснило агентство.

В результате пожара пострадали четыре человека, сообщает "РИА Новости", ссылаясь на данные собеседника в экстренных службах и областной прокуратуры.

В прокуратуре уже назвали возможную причину пожара - кто-то взорвал петарду или другую пиротехнику.

В "Полигоне" во время пожара работали только три эвакуационных выхода, а еще четыре были заперты, сообщил Telegram-канал Baza.

По его данным, пожарным пришлось выламывать двери, чтобы люди могли покинуть горящее здание. Источники сообщили, что большинство людей во время пожара в кафе были в состоянии опьянения и сами мешали спасателям работать.

Благодаря одному мужчине было спасено много жизней - Андрей Кузьмин выбил одну из дверей, и благодаря этому много людей смогли спастись. Его благодарили в соцсетях.

"Когда началась драка, они включили свет, произошел хлопок, и пошло моментально задымление... Был хлопок, пошло задымление, началась паника, пошел дым. Единственное, что я сказал - успокойтесь. Сказал и пошел вышибать дверь. Я ее как-то на автомате вышиб, и народ пошел. В заведении было очень много человек, потому что оно у нас очень популярное. Точно не могу сказать, но на навскидку человек 300 точно было...", - поделился он.

"Директора "Полигона" на месте не было, она приехала сильно позже после пожара... Местные СМИ сообщают, что владелец костромского "Полигона" - депутат областной Думы от "Единой России" Мирзоев Ихтияр Илдыр-оглы", - поделился канал.

Интересные новости России, в которых фигурируют депутаты из "Единой России"

Стоит отметить, что партия "Единая Россия" - крупнейшая политическая сила РФ. Эту политсилу еще называют "партией власти", ее фактический руководитель президент Владимир Путин.

30 октября стало известно, что в Новосибирской области депутат Татарского района от партии "Единая Россия" 67-летний Сергей Мамонтов на внедорожнике снес маленького мальчика, проехался по нему, а потом вышел из машины, потрогал пострадавшего, развел руками и поехал дальше. По сведениям СМИ, позже депутата задержали.

На следующий день появилась информация, что бывший чемпион мира по шахматам, депутат РФ от "Единой России" Анатолий Карпов в состоянии сильного алкогольного опьянения упал возле Госдумы и оказался в реанимации с тяжелой травмой головы и переломом бедер.

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