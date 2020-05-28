Всему виной ревность: в Москве женщину облили бензином и подожгли

Пострадавшую доставили в больницу с ожогами различной степени тяжести.

В Москве мужчине, который облил бензином и поджег свою бывшую сожительницу в районе Выхино-Жулебино, предъявили обвинение в покушении на убийство.

Об этом в четверг, 28 мая, «Ленте.ру» рассказала представитель столичного управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

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Как уточнил источник в правоохранительных органах, 26 мая задержанный подкараулил 31-летнюю женщину в подъезде, облил горючей жидкостью и поджег. Пострадавшую доставили в больницу с ожогами различной степени тяжести.

Мужчина признался в покушении на первом же допросе. Он объяснил преступление своей ревностью.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство»). Обвиняемый заключен под стражу.

Как сообщал УНИАН, в городе Прокопьевске Кемеровской области местный житель сжег двоих детей и тещу.

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