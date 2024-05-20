Борт, который разбился, сначала использовали военно-воздушные силы Ирана, отметил эксперт.

Разбившийся вертолет, на борту которого был президент Ирана Ибрагим Раиси, был непригоден для полетов при определенных погодных условиях.

Как сообщает Bild, к такому выводу пришел эксперт издания по анализу открытых данных Юлиан Репке, который является летчиком-любителем и самостоятельно пилотирует небольшие самолеты. По его словам, иранский лидер летел в американском вертолете Bell 212, построенном в 1990 годы.

Разработаны эти машины еще в 1960-е и, как считает эксперт, воздушное судно было непригодно к полету в сложных метеоусловиях. Журналист утверждает, что этот полет оказался для экипажа и пассажиров "самоубийством".

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"Если сообщения верны, Раиси летел на Bell 212 в погодных условиях, явно не подходящих под правила визуальных полетов. Это просто самоубийство. Вертолет был непригоден для полетов в сложных метеорологических условиях. Первоначально вертолет использовали ВВС Ирана, но позже его перекрасили, чтобы придать более "гражданский" вид", - считает Репке.

Гибель Раиси - президент Ирана был в вертолете, который потерпел крушение

Ибрагим Раиси погиб в результате аварийной посадки вертолета вечером 19 мая. Как заявило иранское агентство Mehr, лидер иранцев "попал в аварию и принял мученическую смерть, служа и выполняя свои обязанности перед народом Ирана". Раиси был также кандидатом в преемники престарелого фактического правителя страны, верховного лидера Али Хаменеи. По данным Time, обе политические должности сопряжены с повышенным уровнем риска, примерно сопоставимым с риском путешествия по воздуху в Иране, где безопасность авиации, подорванная десятилетиями санкций и неравномерным техническим обслуживанием, унесла жизни такого же количества высокопоставленных иранских чиновников, как и теневая война с Израилем.

Вертолет, на борту которого был президент Ирана, упал в горном лесу недалеко от границы с Азербайджаном, который является наименее дружественным из соседей Ирана - отчасти потому, что поддерживает отношения с Израилем и сотрудничает с Моссадом. Отмечалось, что погода также могла быть причиной катастрофы - иранские власти сообщили, что попытки обнаружить место крушения были затруднены туманом, ветром и проливным дождем.

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