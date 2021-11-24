Они засунули пиротехническое изделие животному в рот.

В российской Перми подростки засунули петарду в рот собаке и взорвали ее.

Все произошло поздним вечером в лесу около профилактория, пишет kp.ru со ссылкой на группу по борьбе с жестоким обращением с животными "Антидогхантер".

На территории профилактория был только охранник, и он не знал, куда обратиться за помощью.

"У собаки просто нет головы. Сейчас я забираю пса на экспертизу, а потом собираюсь идти в суд", - сообщал руководитель группы.

По его словам, группа подростков, которая может быть причастна к убийству животного, попала на камеры наблюдения. В пресс-службе ГУ МВД по Пермском краю рассказали, что полицейские выясняют все обстоятельства.

Как сообщал УНИАН, ранее в Киеве неадекват пытался задушить собаку посреди улицы и набросился на прохожую.

В Одессе живодеры подорвали петардой кошку.

В Одесской области школьнику на уроке оторвало взрывом палец.

А в России больной раком пенсионерке пришлось оперировать саму себя.

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Автор: Катерина Комолова