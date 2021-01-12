Ветеринары и волонтеры пытаются спасти пострадавшее животное.

В Одессе ветеринары и волонтеры пытаются спасти кошку, которую неизвестные подорвали петардой.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила общественная организация Animal SOS Odessa.

Отмечается, что раненое животное, пребывавшее в крайне тяжелом состоянии, после новогодних праздников нашла на улице волонтер Кристина Ильева и отвезла его в ветеринарную клинику.

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Осмотрев кошку, медики пришли к выводу, что злоумышленники затолкали ей в пасть петарду, которая впоследствии сработала. Кроме того, у животного оторван хвост, за который, как предполагается, его держали.

Согласно установленному диагнозу, у животного раздроблена челюсть (верхняя челюсть и небная кость), внутри пасти – следы сколков зубов, ожоги.

«Кошечка в течение нескольких дней не могла закрыть рот», - сообщили волонтеры.

Животное прооперировано, сейчас состояние стабильно, но ему предстоит длительное лечение и адаптация.

Медики считают, что даже при благополучном исходе лечения, маловероятно, что эта кошка сможет впоследствии вести нормальный образ жизни.

Сейчас волонтеры собирают средства на ее лечение. Они также акцентируют на том, что новогодние праздники, которые сопровождаются бесконтрольным со стороны правоохранительных органов применением пиротехники, превращается в «ад для животных».

«Десятки пострадавших животных, трупы птиц, лежащие на пляжах и на улицах, раненые и искалеченные собаки и кошки...», - сообщают в организации.

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Автор: Лариса Козовая