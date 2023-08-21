Как отмечают в исследовательской компании, при этом каждый четвёртый отказывается отвечать на вопросы в грубой, часто нецензурной форме.

Подавляющее большинство россиян - почти 80% - отказываются отвечать на вопросы социологов, если они касаются войны в Украине. Об этом сообщает Радио Свобода (ru) со ссылкой на исследовательскую группу Russian Field.

"В середине июня опрос на тему войны, который проводила группа, зафиксировал 79,2% отказавшихся в нём участвовать. При этом каждый четвёртый отказался в грубой, часто нецензурной форме", - говорится в сообщении.

При этом в феврале "отказников" было чуть меньше, но тоже подавляющее большинство – 76%.

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Как отмечают эксперты, "люди элементарно боятся, они не уверены в том, кто именно на другом конце провода, и в том, что говорить правду безопасно".

При этом в июне компания Russian Field опубликовала результаты соцопроса, согласно которым больше трети россиян, 35 процентов, отменили бы решение о вторжении российских войск в Украину, принятое Владимиром Путиным, если бы у них была такая возможность. Тогда издание The Moscow Times отмечало, что для подобных настроений это рекордный показатель.

Другие соцопросы в России

Согласно одному из соцопросов, более 70% россиян не знают за кого голосовать, если президента РФ Владимира Путина не будет в бюллетене на выборах в 2024 году.

Также согласно опросам в феврале, 86,7% россиян готовы терпеть продолжение войны в Украине в течение ближайших двух лет.

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